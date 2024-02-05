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Spiegel: ЕС введет санкции против еще 200 физлиц и компаний из России

Также вскоре Евросоюз может одобрить изъятие доходов от замороженных активов Банка России.
Сергей Лебедев 2024-02-05 10:48:01
© Фото: Lex Flores, Keystone Press Agency, Globallookpress

Европейский союза намерен к 24 февраля принять новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения могут попасть более 200 физических и юридических лиц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным немецкого издания, помимо нового пакета санкций, вскоре ЕС может одобрить и изъятие доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Ранее появилась информация о том, что в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт. Также в нем якобы не будет «громких имен».

Напомним, недавно глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести новые санкции против России, поскольку предыдущие оказались безуспешными.

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