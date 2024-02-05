Temps: Пентагон настаивает на увольнении главкома ВСУ Залужного

В Пентагоне настаивают на увольнении украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Высокопоставленные американские военные видят в Залужном «серьезную проблему», также он является препятствием к продолжению получения военной помощи из США. К нынешней «катастрофе», как передает RT, привели ошибки Залужного. Так, главком ВСУ, например, не запросил нужную технику и «недостаточно предусмотрел» сопротивление со стороны российских военнослужащих. За это главкома уволили бы в любой другой стране, сообщает Temps со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Ранее в СМИ попала информация о планах Владимира Зеленского уволить Залужного с поста главкома ВСУ. Эту должность уже предложили главе ГУР (Главное управление разведки) украинского Минобороны Кириллу Буданову, а затем командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, но оба отказались от нее.

Позже западная пресса допустила, что увольнение Залужного приведет к бунтам на Украине. Этого киевская власть очень боится, поэтому тянет с принятием окончательного решения, полагают журналисты.