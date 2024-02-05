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Temps: Пентагон настаивает на увольнении главкома ВСУ Залужного

Американские военные видят в Залужном серьезную проблему и препятствие для продолжения военных поставок из США.
Ирина Егорова 2024-02-05 15:05:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Пентагоне настаивают на увольнении украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Высокопоставленные американские военные видят в Залужном «серьезную проблему», также он является препятствием к продолжению получения военной помощи из США. К нынешней «катастрофе», как передает RT, привели ошибки Залужного. Так, главком ВСУ, например, не запросил нужную технику и «недостаточно предусмотрел» сопротивление со стороны российских военнослужащих. За это главкома уволили бы в любой другой стране, сообщает Temps со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Ранее в СМИ попала информация о планах Владимира Зеленского уволить Залужного с поста главкома ВСУ. Эту должность уже предложили главе ГУР (Главное управление разведки) украинского Минобороны Кириллу Буданову, а затем командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, но оба отказались от нее.

Позже западная пресса допустила, что увольнение Залужного приведет к бунтам на Украине. Этого киевская власть очень боится, поэтому тянет с принятием окончательного решения, полагают журналисты.

#увольнение #Украина #Пентагон #залужный #главком ВСУ
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