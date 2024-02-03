Bloomberg: на Украине могут начаться беспорядки после увольнения Залужного

Правительство Киева боится последствий отстранения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и реакции Запада на этот шаг. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на материал агентства Bloomberg.

Отмечается, что Зеленский, хоть и может «просто снять Залужного с должности», опасается «сигнала, который пошлет западным партнерам» увольнение Залужного. По словам одного из украинских военнослужащих, отставка главкома ВСУ может стать причиной для бунтов.

«Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки», - цитирует RT слова издания.

Ранее в газете The Washington Post появилась информация, что Киев сообщил Вашингтону о намерении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В издании отметили, что Белый дом не выразил одобрения или осуждения в связи с принятым решением.