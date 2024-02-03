МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: на Украине могут начаться беспорядки после увольнения Залужного

Зеленский волнуется о том, как отреагирует Запад на увольнение главкома ВСУ.
Никита Черненко 2024-02-03 07:29:01
© Фото: IMAGO, Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Правительство Киева боится последствий отстранения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и реакции Запада на этот шаг. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на материал агентства Bloomberg.

Отмечается, что Зеленский, хоть и может «просто снять Залужного с должности», опасается «сигнала, который пошлет западным партнерам» увольнение Залужного. По словам одного из украинских военнослужащих, отставка главкома ВСУ может стать причиной для бунтов.

«Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки», - цитирует RT слова издания.

Ранее в газете The Washington Post появилась информация, что Киев сообщил Вашингтону о намерении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В издании отметили, что Белый дом не выразил одобрения или осуждения в связи с принятым решением.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Валерий Залужный #Отставка Залужного
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»