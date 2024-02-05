Эксперт Насонов считает, что Киев готовил «ответственный и крупный» теракт в РФ

Перехват в Грузии груза взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж, свидетельствует о серьезной подготовке к «ответственному и крупному теракту», заявил «Звезде» эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Ответственному и крупному, исходя из качества изготовленных взрывных устройств, из объема взрывных устройств, а также из дальних расстояний, которые они смогли реализовать», - сказал Насонов.

По данным грузинских спецслужб, взрывные устройства привезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через КПП «Сарфи». Их пытались доставить в Россию на минивэне, который принадлежит гражданину Украины.

Грузинские специалисты пришли к выводу, что шесть устройств изготовил специалист высокого уровня. Они были рассчитаны на широкий радиус поражения.

«Данный факт свидетельствует о том, что террористическая направленность правителей территории, которая когда-то называлась Украиной, остается главным мерилом их ценностей. Все это также говорит об определенных успехах (РФ. - Прим. ред.), которые есть, и о том, что российские спецслужбы продолжают бдеть и контролировать данную ситуацию. Молодцы», - сказал также Насонов.

В Службе госбезопасности Грузии сообщили, что к перевозке взрывчатки причастны семь человек с грузинским гражданством, трое - с украинским и двое - с армянским. По их данным, доставку организовал Андрей Шаршаидзе, который родился в Батуми, а в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».