В Грузии задержали груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж

В Грузии изъяли несколько взрывных устройств, которые везли из Одессы в Воронеж. Об этом сообщает грузинская телекомпания Rustavi 2, ссылаясь на Службу государственной безопасности республики.

Как установило следствие, взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера, при этом общий вес взрывчатого вещества составляет около 14 килограммов. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей.

«В результате первичного исследования обнаруженных устройств было установлено, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывные устройства были привезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через КПП «Сарфи» на минивэне, который принадлежит гражданину Украины. Далее груз планировалось доставить в Воронеж через КПП «Дарьял».

Также установлено, что к доставке взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, трое украинцев и двое армян. При этом организатором перевозки выступил уроженец Батуми с двойным гражданством Андрей Шаршаидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа». Сотрудники Службы госбезопасности не исключают, что террористический акт мог быть осуществлен и на территории Грузии.