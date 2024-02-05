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В Грузии задержали груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж

К перевозке взрывчатки в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной, сообщили в ️Службе госбезопасности Грузии.
Максим Крюков 2024-02-05 12:25:01
© Фото: Служба госбезопасности Грузии © Видео: Служба госбезопасности Грузии

В Грузии изъяли несколько взрывных устройств, которые везли из Одессы в Воронеж. Об этом сообщает грузинская телекомпания Rustavi 2, ссылаясь на Службу государственной безопасности республики.

Как установило следствие, взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера, при этом общий вес взрывчатого вещества составляет около 14 килограммов. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей.

«В результате первичного исследования обнаруженных устройств было установлено, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывные устройства были привезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через КПП «Сарфи» на минивэне, который принадлежит гражданину Украины. Далее груз планировалось доставить в Воронеж через КПП «Дарьял».

Также установлено, что к доставке взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, трое украинцев и двое армян. При этом организатором перевозки выступил уроженец Батуми с двойным гражданством Андрей Шаршаидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа». Сотрудники Службы госбезопасности не исключают, что террористический акт мог быть осуществлен и на территории Грузии.

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