СГБ Грузии показала кадры изъятия взрывчатки, которую везли из Одессы в Воронеж

Служба государственной безопасности Грузии опубликовала видео изъятия взрывных устройств, которые граждане Украины, Грузии и Армении планировали перевезти на территории России.

Напомним, в грузинских спецслужбах сообщили о перехваченном грузе со взрывчаткой общим весом около 14 килограммов. Следствие установило, что взрывчатые вещества были доставлены на территорию республики из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января через КПП «Сарфи», после чего опасный груз планировалось перевезти в Воронеж через КПП «Дарьял».

Отмечается, что к транспортировке взрывчатки причастны семь человек с грузинским гражданством, три - с украинским и два - с армянским. При этом организатором перевозки является Андрей Шаршаидзе, который родился в Батуми, а в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса Грузии («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.