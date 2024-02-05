Эксперт Офицеров-Бельский: отставка Залужного может стать концом для Зеленского

Кандидат исторических наук, сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский заявил, что возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного связана с тем, что у него сложились плохие отношения с Западом.

«У Залужного на самом деле с англосаксами очень нехорошие отношения. Одна из причин таких плохих отношений Залужного с Западом заключается в том, что именно Запад заставлял киевский режим и самого Залужного идти в бой. Эта идея контрнаступления среди украинских военных не была популярна», - сказал эксперт в разговоре со «Звездой».

Он также напомнил, что Владимир Зеленский постоянно призывал отложить контрнаступление ВСУ и дождаться новых поставок западного вооружения.

«Для украинских военных, Залужного и Зеленского это была понятная история - что это закончится катастрофой с огромным количеством жертв», - объяснил собеседник телеканала.

По его словам, «сейчас Запад заставляет уже Зеленского расстаться с Залужным», что может стать началом конца для Зеленского.

«Зеленский находится в такой ситуации, когда он не контролирует спецслужбы, армейскую разведку, которую возглавляет Буданов, и не контролирует СБУ. Все спецслужбы на самом деле находятся под контролем Запада», - заключил Офицеров-Бельский.

Ранее Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Говоря о перезагрузке системы кадров в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киев должен иметь позитивную энергию и двигаться в едином направлении. Также стало известно, что он думает о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, его увольнение может произойти уже на этой неделе.