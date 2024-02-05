Белый дом направил заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд в Киев из-за опасения, что главком ВСУ Валерий Залужный может использовать армию против Владимира Зеленского. Такое предположение приводится в аналитической статье Asia Times.

«Судя по всему, ее работа заключалась в том, чтобы успокоить Залужного и стимулировать его к хорошему поведению», - отмечается в публикации.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе со «Звездой» заявил, что в результате конфликта Зеленского и Залужного на Украине может установиться двоевластие в традиционном духе махновщины, которое на этот раз получит название «залуженщина».

По его словам, все предпосылки для того, чтобы армия вышла из подчинения главы киевского режима, сейчас созданы. И одна из задач США - не допустить развития событий до такого сценария.