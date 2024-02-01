Политолог Корнилов предрек Украине двоевластие из-за конфликта Зеленского с Залужным

Политолог Владимир Корнилов в беседе со «Звездой» рассказал, что в результате конфликта Зеленского и Залужного на Украине может установиться двоевластие.

«Они (США - Прим. ред.) то, конечно, хотят сохранить Залужного, который полностью подконтрольный американцам. Тут вопросов-то нет. Была бы воля Зеленского, он бы уволил бы Залужного еще в прошлом году. Мы же видим, что они не появлялись вместе вплоть до этой недели вообще нигде», - рассказал политолог.

Эксперт отметил, что на Украине сложилась уникальная ситуация, в которой верховный главнокомандующий не общался со своим главнокомандующим, и вместо этого отдавал распоряжения «через голову» командующего ВСУ.

«Ситуация действительно уникальная, и когда они перешли уже на личные оскорбления в заочных перепалках осенью-зимой прошлого года, то это свидетельствовало о том, что кризис достиг определенного уровня, за которым выход будет очень болезненный», - объяснил Корнилов.

По его словам, сейчас американцы должны взвесить, кто им дороже: Залужный или Зеленский. И не факт, что они поддержат Зеленского, считает эксперт.

Политолог считает, что Соединенным Штатам придется делать болезненное решение в любом случае, поскольку ситуация затрагивает интересы США. По словам Корнилова, представители американской администрации не довольны обоими участниками сложившегося конфликта. Он рассказал, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие представители вашингтонского отдела кадров долго старались не выводить конфликт в публичную плоскость. Соединенные Штаты пытались развести этих двух «персонажей», занимаясь прямым управлением одного и второго отдельно, однако пока не достигли успеха в этом, считает эксперт.

Кроме того, Владимир Корнилов считает, что на Украине может сложиться двоевластие в традиционном духе Махновщины, которое на этот раз получит название «Залуженщина».

«Может в итоге сложиться такая ситуация, когда на Украине начнется двоевластие. Я ничего не исключаю, все будет зависеть от субъективных факторов. Мы знаем, что на Украине сильны традиции Махновщины. А это может стать "Залуженщина"», - предположил политолог.

Он добавил, что все предпосылки для того, чтобы армия вышла из подчинения верховного главнокомандующего сейчас созданы. И одна из задач США - не допустить развития событий до такого сценария, считает Корнилов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что официальный президентский указ об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ может выйти к концу недели. Отмечается, что Зеленский объявил о своем решении уволить главкома ВСУ еще в понедельник.