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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Нуланд прибыла в Киев

Посол США на Украине Бринк сообщила, что их с Нуланд ждут встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом.
Игнат Далакян 2024-01-31 13:20:01
© Фото: Sarahbeth Maney - Pool, Globallookpress

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

На своей странице в соцсети Х посол США на Украине опубликовала совместную фотографию с Викторией Нуланд и подписала: «Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд».

Бринк отметила, что их с замгоссекретаря Соединенных Штатов ждут встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом.

Ранее в Пентагоне заявили, что не будут объявлять о новых поставках оружия Украине. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга отметил, что новые поставки Киеву не анонсируют из-за отсутствия согласованных с конгрессом средств.

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