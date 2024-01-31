Замгоссекретаря США по политическим вопросам Нуланд прибыла в Киев

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

На своей странице в соцсети Х посол США на Украине опубликовала совместную фотографию с Викторией Нуланд и подписала: «Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд».

Бринк отметила, что их с замгоссекретаря Соединенных Штатов ждут встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом.

Ранее в Пентагоне заявили, что не будут объявлять о новых поставках оружия Украине. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга отметил, что новые поставки Киеву не анонсируют из-за отсутствия согласованных с конгрессом средств.