Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU 30 января

Сбой в доменной зоне .RU 30 января произошел в связи с некорректной работой программного обеспечения (ПО), которое реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов (устройство, на котором хранится специальная база соотношений IP-адресов и имен доменов). Об этом заявил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«В целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что за все время использования протокола надстройки над системой доменных имен, которая предназначена для повышения безопасности, Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) было зафиксировано около 200 таких случаев, при этом некоторые из них полностью «выключали» национальные доменные зоны.

Воробьев рассказал, что в 2023 году подобные проблемы возникли в Австралии (доменная зона .au), Новой Зеландии (доменная зона .nz), Мексике (доменная зона .mx) и Венесуэле (доменная зона .ve), а в 2022 году - еще у 10 национальных доменов.

Напомним, вечером 30 января россияне пожаловались на проблемы с доступом к сайтам в домене .RU. По данным сервиса Downradar, больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Московской, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областей, а также Республики Татарстан. Спустя несколько часов в Минцифры России сообщили, что технические проблемы, из-за которых не работали сайты, были устранены.