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В Минцифры сообщили об устранении технических проблем в зоне .ru

Вечером 30 января пользователи начали жаловаться на сбои в работе сайтов в доменной зоне .ru.
Елизавета Егорова 2024-01-30 22:48:01
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress

Минцифры России сообщило, что технические проблемы, из-за которых не работали сайты в доменной зоне .ru, устранили. В Министерстве пользователей предупредили, что неполадки могут сохраниться еще на некоторое время.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минцифры.

Напомним, что вечером 30 января россияне жаловались на сбои в работе некоторых сайтов и приложений. В частности, не работали странички маркетплейсов и социальных сетей. Также нельзя было зайти в приложения некоторых мобильных банков.

Ранее массовый сбой зафиксировали в работе мессенджера WhatsApp*. Около восьми тысяч человек по всей стране пожаловались на его работу.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

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