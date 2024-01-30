В Минцифры сообщили об устранении технических проблем в зоне .ru

Минцифры России сообщило, что технические проблемы, из-за которых не работали сайты в доменной зоне .ru, устранили. В Министерстве пользователей предупредили, что неполадки могут сохраниться еще на некоторое время.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минцифры.

Напомним, что вечером 30 января россияне жаловались на сбои в работе некоторых сайтов и приложений. В частности, не работали странички маркетплейсов и социальных сетей. Также нельзя было зайти в приложения некоторых мобильных банков.

Ранее массовый сбой зафиксировали в работе мессенджера WhatsApp*. Около восьми тысяч человек по всей стране пожаловались на его работу.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.