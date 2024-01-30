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Россияне пожаловались на проблемы с доступом к сайтам в домене .RU

По данным Координационного центра доменов, сбой связан с техническими проблемами в глобальной инфраструктуре DNSSEC.
Алина Луговая 2024-01-30 20:32:01
© Фото: Jochen Tack imageBROKER.com Globallookpress

Пользователи ряда российских сайтов и приложений заметили сбой в их работе. Об этом следует из данных сервиса Downradar.

Россияне столкнулись с нарушениями в работе сайтов маркетплейсов и социальных сетей около 19:30 по московскому времени. По словам пользователей, трудности наблюдаются в работе ресурсов в российской доменной зоне .RU.

Кроме того, перестали работать онлайн-приложения части российских банков.  

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также пожаловались жители других регионов - Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областей, республики Татарстана.

В Координационном центре доменов сообщили, что некоторый сайты перестали работать из-за сбоя в зоне .RU, который, в свою очередь, возник из-за технических проблем в глобальной инфраструктуре DNSSEC. Специалисты работают над устранением проблемы.

В Минцифры сообщили, что восстановят доступ к сайтам в зоне .RU в ближайшее время.

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