Reuters: в новом пакете санкций ЕС против РФ не будет новых запретов на импорт

Еврокомиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в очередной 13-ый санкционный пакет против РФ, который уже «принимает окончательную форму». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)», - приводит агентство слова одного из дипломатов, знакомого с этим вопросом.

По данным агентства, ожидается, что государства-члены Евросоюза «единогласно» одобрят новый пакет, что позволит принять его в кратчайшие сроки. В целом в ЕК стремятся как можно скорее согласовать новый пакет санкций, а затем также «быстро» будет предложен уже 14-ый. В него уже будут включены запреты на импорт.

Уточняется, что возможны новые дополнительные предложения, они расширят список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения. Подобные предложения могут быть внесены уже на этой неделе.

Напомним, в субботу 3 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о «крахе» санкционной политики Евросоюза против России, назвав ее «несерьезной». Он добавил, что странам ЕС придется постараться найти тех, против кого организация еще не ввела санкции.