ВС США ударили по объекту хуситов на территории Йемена

Американские военнослужащие нанесли удар по военному объекту мятежных йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Командование заявило, что удар наносился по противокорабельной крылатой ракете хуситов. В ЦК отметили, что удар наносился с целью самообороны ВМС США, а также защиты торгового судоходства.

«Американские силы обнаружили крылатую ракету в районах Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Удар по объекту хуситов защитит свободу судоходства и сделает международные воды Красного моря более безопасными для всех», - заявили в ЦК.

Силы США уже не первый раз наносят удары по военным объектам хуситов: недавно американские военные атаковали места дислокации шести противокорабельных ракет. Ранее телеканал Al Masirah также сообщал о нанесении авиаудара американских и британских сил по лагерю хуситов в президентском комплексе в Сане, столице Йемена.