Военные США обнаружили и ударили по 6 противокорабельным ракетам хуситов

Центральное командование вооруженных сил США (USCENTCOM) заявило об обнаружении на контролируемой повстанцами-хуситами территории Йемена противокорабельных ракет. Об этом USCENTCOM сообщило в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации ведомства, они были подготовленными для запуска по кораблям в Красном море. Посел этого военные приняли решение ударить по ним, это произошло в 19:20 по времени Саны (совпадает с московским).

«Силы Центрального командования США нанесли удары в целях самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, подготовленным к запуску по кораблям в Красном море. Войска США обнаружили крылатые ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе», - указали в ведомстве.

Прежде сообщалось, что американские военные уничтожили БПЛА и надводный дрон над Аденским заливом и в Красном море. До этого они ударили по зенитной управляемой ракете хуситов, представлявшую угрозу для пролетавшего над Йеменом самолета США.

Военный конфликт в красноморской зоне начался в ноябре 2023 года. С этого времени йеменская группировка стала атаковать десятки гражданских и торговых судов в Красном море и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами.

На фоне расширения арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.