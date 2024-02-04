Специалисты отловили еще одного конфликтого тигра в Приморском крае

Еще одного конфликтного тигра поймали в Приморском крае. Его удалось отловить в селе Чернышевка Анучинского округа.

Поймавшие его специалисты Охотнадзора планируют отправить тигра в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования. Об этом сообщает правительство Приморского края в своем Telegram-канале.

Из-за нехватки пищи в последнее время участились случаи выхода тигров к людям. Хищники охотятся на домашних собак, срывая их с цепей. В пятницу 2 февраля в Пожарском округе также отловили тигра, местные власти опубликовали кадры с пойманным зверем.

Еще раньше другого хищника поймали в Хабаровском крае. Он таскал собак из поселка в лес. Его также отправили в реабилитационный центр.