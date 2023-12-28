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В Хабаровском крае поймали тигра, который таскал собак из поселка в лес

Сейчас хищник обездвижен. Его осмотрят ветеринары, после чего он будет доставлен в центр реабилитации.
Анна Назайкина 2023-12-28 18:38:01
© Видео: Центр «Амурский тигр»

В Хабаровском крае поймали тигра, который терроризировал поселок Мухен. Об этом сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства региона в своем Telegram-канале.

«Отловлен конфликтный тигр, беспокоивший жителей поселка», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, он утаскивал домашних собак в лес, причем делал это в течение нескольких месяцев.

Как уточняется, агрессивное животное осмотрят ветеринары. Сейчас тигр благодаря транквилизаторам обездвижен.

В центре «Амурский тигр» рассказали, что тигра поймали ночь с 27 на 28 декабря. Его отправят в центр реабилитации в приморском поселке Алексеевка.

#тигр #Хабаровский край #Хищник #отлов #мухен
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