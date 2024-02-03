В Приморье поймали охотившегося на собак тигра

Старого тигра отловили в пятницу 2 февраля в Пожарском округе. На опубликованных правительством Приморского края кадрах тигр спокойно лежит в специальной перевозке.

Как сообщают местные власти, зверь сейчас чувствует себя хорошо. Его поймали, чтобы отправить в реабилитационный центр в Алексеевке.

В минлесхозе Приморского края ранее сообщили о поимке тигра в поселке Ясеневом Пожарского округа. Хищника не раз видели вблизи населенных пунктов, он охотился на собак.

Выход тигра к людям - далеко не редкость в последнее время. Ранее в Хабаровском крае поймали тигра, который таскал собак из поселка в лес. Его также отправили в реабилитационный центр в Алексеевке.