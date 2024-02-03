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В Приморье поймали охотившегося на собак тигра

Тигра отловили 2 февраля, он не раз был замечен вблизи населенных пунктов и, по имеющимся данным, охотился на местных собак.
Анастасия Бобылева 2024-02-03 04:33:01
© Фото: primorskyru, Telegram © Видео: primorskyru, Telegram

Старого тигра отловили в пятницу 2 февраля в Пожарском округе. На опубликованных правительством Приморского края кадрах тигр спокойно лежит в специальной перевозке.

Как сообщают местные власти, зверь сейчас чувствует себя хорошо. Его поймали, чтобы отправить в реабилитационный центр в Алексеевке.

В минлесхозе Приморского края ранее сообщили о поимке тигра в поселке Ясеневом Пожарского округа. Хищника не раз видели вблизи населенных пунктов, он охотился на собак.

Выход тигра к людям - далеко не редкость в последнее время.  Ранее в Хабаровском крае поймали тигра, который таскал собак из поселка в лес. Его также отправили в реабилитационный центр в Алексеевке.

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