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В Польше заявили о невозможности для Киева удержать фронт без помощи США

По словам польского эксперта Марцина Кендзерского, без американской помощи Украина станет «трупом».
Анастасия Бобылева 2024-02-04 02:59:01
© Фото: defense.gov

Польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский заявил, что Украина без американской помощи не сможет продержаться на фронте. Об этом он сказал в интервью Polskie Radio.

«При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно... Украина - это труп», - цитирует его RT.

По мнению Time, положение Украины сейчас таково, что она рискует в 2024 году потерять еще больше территорий. Издание отмечает, что, если страна не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, она «будет фактически разделена на части».

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Крым исторически русской территорией. Он подчеркнул, что для России полуостров имеет «особое значение» и вряд ли Украина сможет забрать его обратно.

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