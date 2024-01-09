Time: в 2024 году Украина может потерять еще больше территорий

В 2024 году Украина может увеличить свои территориальные потери и «будет фактически разделена на части », считает директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. По словам эксперта, это может случится, если украинская власть не разработает реалистичную военную стратегию, не увеличит производство оружия, а также не решит свои кадровые проблемы, передает Time.

«Киев получил серьезный удар от сокращения политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, и перспективы европейской помощи лишь немногим лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках», - цитирует слова Бреммера издание.

Эксперт заключил, что в 2024 году Киев пойдет на большие военные риски, которые могут втянуть НАТО в конфликт. Поэтому и предрек украинским властям «переломный год».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины впервые закупило женскую военную форму в количестве 15 000 комплектов. На данный момент в украинской армии служит 42 тысячи женщин, около 5 тысяч из них - на фронте. Согласно новым критериям мобилизации на Украине, призываться будут не только мужчины от 18 до 60 лет, но и женщины, которые стоят на военном учете.