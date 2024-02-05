Дар или проклятие: как нейрочип Илона Маска может повлиять на человечество

Илон Маск 30 января официально заявил об успешном вживлении чипа в мозг человека. Когда несколько лет спустя искусственный интеллект (ИИ) захватит нашу планету, а люди превратятся в роботов, которые выполняют приказы высшего разума, мы точно будем знать, когда все это началось и где точка невозврата, после которой люди добровольно стали превращать себя в киборгов.

Как заявил Маск, в первую очередь чипы предназначены для парализованных или слепых людей. Чипы будут помогать им управлять бытовой техникой, электроникой, смартфонами и компьютерами буквально силой мысли. Это светлая сторона изобретения, однако, конечно, есть и темная. Крестный отец ИИ Джеффри Хинтон прогнозирует, что через каких-то 5-10 лет нейросеть сможет обогнать человеческий разум.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс все же считает, что новые технологии, основанные на чипировании мозга, должны стать благом для человечества. Об этом предприниматель заявил на Всемирном Экономическом форуме в Давосе. Такое категоричное заявление уже несет в себе повод задуматься.

«Это крайне важный шаг для человечества, это улучшит продуктивность людей. За этими технологиями последует роботизация. Это феномен для всего мира, мир станет намного богаче, чипы и технологии искусственного интеллекта позволят нам меньше работать и больше зарабатывать! Мы должны внедрить эти технологии для вех людей как можно быстрее», - заявил Гейтс.

И все же за применением искусственного интеллекта кроется несколько проблем. Одна из них заключается в том, что мы не обладаем полным контролем над вживленным чужим устройством в своем мозге. Кто-то может узнать о человеке информацию, которую тот предпочел бы скрыть.

«Причина, по которой многие сомневаются в идее Маска, заключается в том, что никто не может проверить, какие исследования проводит его компания. Мы не знаем, что они вживляют, и как это будет работать. Какие данные они будут получать по обратной связи, и что могут узнать о нас без нашего желания», - заявил технический обозреватель Уилл Гаят.

Подробнее про российскую разработку имплантов, способных активировать определенные участки человеческого мозга, смотрите в сюжете Алексея Самолетова.

Ранее стало известно, что Китай впервые запустил на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Запуск состоялся 3 февраля из южной провинции Гуандун. Аппарат создала китайская компания Guoxing Aerospace Technology.