Китай впервые в мире вывел на орбиту коммерческий спутник с ИИ

Китай впервые в мире успешно вывел на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Запуск произвели в провинции Гуандун на юге Китая 3 февраля в 11:06 по местному времени (6:06 по московскому), передало китайское центральное телевидение.

Всего на орбите благодаря ракете-носителю Smart Dragon 3 оказались девять спутников, в том числе и аппарат «Жунпяо» или «Синшидай-18», оснащенный ИИ. В него встроена интегрированная сеть зондирования. Спутник нужен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI. Аппарат разработала китайская компания Guoxing Aerospace Technology.

Кроме него, на орбите оказались спутники NExSat-1, DRO-L, «Чжисин-2A», «Дунфан Хуэйянь» и другие.

Ранее стало известно, что Япония отправила на орбиту спутник «Когаку-8», предназначенный для слежки за военными объектами и живой силой северокорейских ВС. Аппарат был запущен ракетой-носителем Н2А с космодрома Танэгасима.