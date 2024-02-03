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Китай впервые в мире вывел на орбиту коммерческий спутник с ИИ

Китай вывел на орбиту девять спутников, в том числе оснащенный ИИ аппарат «Жунпяо».
Елизавета Егорова 2024-02-03 17:54:01
© Фото: An Di, XinHua, Globallookpress

Китай впервые в мире успешно вывел на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Запуск произвели в провинции Гуандун на юге Китая 3 февраля в 11:06 по местному времени (6:06 по московскому), передало китайское центральное телевидение.

Всего на орбите благодаря ракете-носителю Smart Dragon 3 оказались девять спутников, в том числе и аппарат «Жунпяо» или «Синшидай-18», оснащенный ИИ. В него встроена интегрированная сеть зондирования. Спутник нужен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI.  Аппарат разработала китайская компания Guoxing Aerospace Technology.

Кроме него, на орбите оказались спутники NExSat-1, DRO-L, «Чжисин-2A», «Дунфан Хуэйянь» и другие.

Ранее стало известно, что Япония отправила на орбиту спутник «Когаку-8», предназначенный для слежки за военными объектами и живой силой северокорейских ВС. Аппарат был запущен ракетой-носителем Н2А с космодрома Танэгасима.

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