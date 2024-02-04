Появились первые кадры после обстрела Куйбышевского района Донецка

В результате очередного удара ВСУ по Донецку повреждены фасады многих жилых домов. Очевидцы поделились кадрами разрушений в Куйбышевском районе столицы ДНР вечером 4 февраля.

На кадрах с места обстрелов видно, что как работают экипажи службы спасения. Фасады домов посечены осколками, многие окна разбиты. Припаркованные автомобили превратились в груду железа.

Напомним, что вчера ВСУ 30 раз обстреливали города ДНР, а в результате недавнего ракетного удара по рынку в Донецке погибли 28 человек.