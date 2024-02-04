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Появились первые кадры после обстрела Куйбышевского района Донецка

Осколками посечены фасады домов и разбиты машины.
Ирина Елагина 2024-02-04 19:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате очередного удара ВСУ по Донецку повреждены фасады многих жилых домов. Очевидцы поделились кадрами разрушений в Куйбышевском районе столицы ДНР вечером 4 февраля.

На кадрах с места обстрелов видно, что как работают экипажи службы спасения. Фасады домов посечены осколками, многие окна разбиты. Припаркованные автомобили превратились в груду железа.

Напомним, что вчера ВСУ 30 раз обстреливали города ДНР, а в результате недавнего ракетного удара по рынку в Донецке погибли 28 человек.

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