За прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли Донецкую республику

За истекшие сутки (с 00:00 3 февраля по 00:00 4 февраля) украинские националисты 30 раз атаковали Донецкую Народную Республику.

В общей сложности при ударах по территории республики противник выпустил 109 различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Тридцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - указали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших при украинских атаках нет. От ударов боевиков ВСУ повреждения получил один жилой дом.

На Донецком направлении зафиксировали 5 обстрелов, на Горловском - 25 обстрелов.