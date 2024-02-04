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За прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли Донецкую республику

От ударов украинских националистов пострадал один жилой дом, сведений о раненых нет.
Дарина Криц 2024-02-04 01:14:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

За истекшие сутки (с 00:00 3 февраля по 00:00 4 февраля) украинские националисты 30 раз атаковали Донецкую Народную Республику.

В общей сложности при ударах по территории республики противник выпустил 109 различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Тридцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - указали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших при украинских атаках нет. От ударов боевиков ВСУ повреждения получил один жилой дом.

На Донецком направлении зафиксировали 5 обстрелов, на Горловском - 25 обстрелов.

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