В Лисичанске закончили разбирать завалы после разрушения здания пекарни

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), которое подверглось обстрелу ВСУ днем 3 февраля. Удалось спасти 10 человек.

«В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС России спасено 10 человек», - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В результате нападения погибли 28 мирных жителя, еще 10 пострадали. Жертвами в том числе стали беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Раненых госпитализировали в луганскую больницу.

Напомним, что украинские боевики атаковали гражданский объект днем 3 февраля, когда люди вышли в пекарню за свежим хлебом. Российский МИД назвал произошедшую трагедию «благодарностью» киевского режима за «щедрую» помощь Евросоюза и призвал все профильные организации резко осудить это преступление.