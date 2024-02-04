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В Лисичанске закончили разбирать завалы после разрушения здания пекарни

Из-под завалов здания пекарни в Лисичанске извлекли 10 человек, сообщили в МЧС России.
Елизавета Егорова 2024-02-04 16:59:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), которое подверглось обстрелу ВСУ днем 3 февраля. Удалось спасти 10 человек.

«В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС России спасено 10 человек», - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В результате нападения погибли 28 мирных жителя, еще 10 пострадали. Жертвами в том числе стали беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Раненых госпитализировали в луганскую больницу.

Напомним, что украинские боевики атаковали гражданский объект днем 3 февраля, когда люди вышли в пекарню за свежим хлебом. Российский МИД назвал произошедшую трагедию «благодарностью» киевского режима за «щедрую» помощь Евросоюза и призвал все профильные организации резко осудить это преступление.

                                                                         

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