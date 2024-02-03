При авиаударах США по западу Ирака погиб один человек

При ударах США по Ираку в западной части страны погиб один человек, еще один ранен. Авианалет произошел по провинции Анбар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в иракских службах безопасности.

«Согласно первоначальным данным, одно гражданское лицо погибло, еще один человек получил ранения в результате американских бомбардировок объектов в районе Эль-Каим в провинции Анбар на западе Ирака», - рассказал он агентству.

В ночь на 3 февраля стало известно, что американские вооруженные силы атаковали позиции КСИР (Корпус стражей исламской революции) и связанным с ним группировкам ополченцев в Ираке и Сирии.

В общей сложности ВС США нанесли удар по более чем 85 целям, задействовав многочисленные бомбардировщики дальнего действия прямо из Соединенных Штатов. При авиационных ударах американцы использовали более 125 высокоточных боеприпасов.

В эту же ночь Байден заявил о продолжении ответных ударов США за атаку на базу в Иордании, которая произошла 28 января. В результате удара погибли трое военнослужащих и порядка 40 получили ранения.

В ночь на 3 февраля американский президент заявил, что Вашингтон не оставит подобные действия без реакции, но при этом США не ищут конфликта на Ближнем Востоке.