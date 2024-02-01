CBS News: США ударили по зенитной управляемой ракете хуситов

Соединенные Штаты нанесли удар по зенитной управляемой ракете, предназначенной для уничтожения самолетов вблизи Йемена.

По информации телеканала CBS News, она принадлежала йеменским повстанцам. контролирующим север страны хуситам. Об этом в эфире сообщил корреспондент по национальной безопасности Дэвид Мартин.

«США нанесли удар по зенитной ракете хуситов, которая, по словам официальных лиц, угрожала американскому самолету, пролетавшему над Йеменом», - уточнил эксперт.

При этом уточняется, что неизвестно, связана ли эта атака по проиранским вооруженным формированиям с нападением на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.

Вместе с этим РИА Новости сообщили, что штурмовики США F-18 разбомбили 10 беспилотников в западном Йемене, которые готовились к запуску.

До этого хуситы заявили об успешно проведенной операции в отношении американского торгового судна. Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что бойцы поразили противокорабельными ракетами судно Kol, направлявшееся в Израиль.

Противостояние в красноморской зоне началось в ноябре 2023 года. С этого времени йеменская группировка начала атаковать десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами.