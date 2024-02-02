США уничтожили БПЛА и надводный дрон над Аденским заливом и в Красном море

Военнослужащие США в Красном море и Аденском заливе ликвидировали беспилотный надводный корабль и беспилотник соответственно. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (USCENTCOM).

«1 февраля, примерно в 05:00 по времени Саны силы Центрального командования США вступили в бой и сбили один БПЛА над Аденским заливом. О травмах и разрушениях не сообщалось. <...> Позже в тот же день, примерно в 10:30, силы Центрального командования США нанесли удары и уничтожили беспилотный надводный корабль поддерживаемых Ираном хуситов со взрывчаткой (USV) в Красном море», - опубликованы данные на сайте ведомства.

USCENTCOM определило, что морской надводный беспилотник движется в сторону международного морского пути, представляя собой угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. В итоге американские войска нанесли по нему удар для самообороны, что привело к «значительным вторичным взрывам». Информации о разрушениях и травмах нет.

Дополнительно сообщается о пуске хуситами в 12:45 двух противокорабельных баллистических ракет. ВС США предположили, что они были направлены в сторону теплохода Koi в Красном море.

«Ракеты упали в воду, не попав по кораблю. Находившееся в этом районе судно Koi или корабли коалиции не пострадало. M/V Koi - грузовое судно под флагом Либерии, принадлежащее Бермудским островам», - уточнили в американском военном ведомстве.

Также в ночь на 1 февраля сообщалось, что США ударили по зенитной управляемой ракете хуситов. По информации корреспондента CBS News по национальной безопасности Дэвида Мартина, она угрожала американскому самолету.

Совместная операция ВС США и Великобритании против хуситов началась 12 января. При помощи самолетов, кораблей и подводных лодок они впервые нанесли удары по объектам хуситов в йеменских городах, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции членов движения «Ансар Аллах» - хуситов, контролирующих северную часть Йемена.