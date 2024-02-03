В СК РФ показали кадры с задержанным подозреваемыми в убийстве бойца Мутаева

Следственный комитет России показал кадры с задержанным 18-летним жителем Махачкалы Надырханом Кадирхановым, которого подозревают в убийстве 21-летнего бойца AMC Fight Nights Мухаммада Мутаева.

Следствие установило, что злоумышленник совершил преступление, основываясь на личных неприязненных отношениях с Мутаевым. В скором времени Кадырханову изберут меру пресечения. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

«По данным следствия, мотивом совершения преступления явилось наличие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим», - говорится в сообщении СК, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Напомним, что в воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова сделали несколько выстрелов вечером 31 января. Убийство произошло возле одного из подъездов многоквартирного дома. Подозреваемого объявили в розыск и нашли через два дня.