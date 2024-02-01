В Махачкале расстреляли 21-летнего бойца AMC Fight Nights Мутаева

В Махачкале убили воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств AMC Fight Nights Мухаммада Мутаева. В 21-летнего спортсмена выстрелили несколько раз около подъезда.

По информации республиканского МВД, ЧП произошло поздним вечером 31 января у подъезда одного из многоквартирных домов на Гапцахской улице в Махачкале.

«Неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», - сообщили правоохранители в Telegram-канале.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники. Также в МВД указали, что установили личность подозреваемого и уже принимают меры для его задержания.

На опубликованных «Известиями» видеокадрах заметно, что злоумышленник поджидал молодого человека в подъезде, и как только тот приблизился, нападавший выскочил из него и сделал несколько выстрелов, оставив Мутаева лежать на земле. Предварительно, в него выстрелили восемь раз.