В Дагестане назвали подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева

Полиция Дагестана объявила в розыск 18-летнего Надырхана Кадирханова, его подозревают в убийстве 21-летнего бойца AMC Fight Nights Мухаммада Мутаева. Об этом говорится в сообщении МВД по Республике Дагестан.

«Полицейские Дагестана разыскивают подозреваемого в убийстве. Сотрудниками УУР МВД Дагестана принимаются меры к задержанию 18-летнего уроженца Кумторкалинского района Кадирханова Надырхана Газиявовича, подозреваемого в убийстве», - следует из сообщения в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый вечером 31 января 2024 года у подъезда одной из многоэтажек Махачкалы мог выстрелить несколько раз в 21-летнего парня. От полученных ранений Мухаммад Мутаев погиб.

В социальных сетях появилось видео с моментом убийства. Как видно на кадрах, неизвестный поджидал ученика отца Хабиба Нурмагомедова около подъезда. По данным Shot, когда спортсмен вернулся с тренировки, преступник выпустил восемь пуль и скрылся.