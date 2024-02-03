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Число жертв обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до семи

Из-под завалов в пекарне Лисичанска вызволили шесть человек, сообщили в МЧС России.
Елизавета Егорова 2024-02-03 20:29:01
© Фото: dnrdonetsk, Telegram

Число погибших мирных жителей при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до семи. Об этом сообщили ТАСС оперативные службы региона.

«Сейчас известно о семи погибших мирных жителях», - сообщил сотрудник оперативных служб.

Из-под завалов здания удалось вызволить шесть человек, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что украинские боевики атаковали пекарню в Лисичанске днем 3 февраля. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, люди в выходной день пришли в место, где была организована выпечка хлеба.

Ранее сообщалось о двух погибших при обстреле националистов. Еще как минимум шесть человек получили ранения, десятки мирных жителей находятся под завалами.

 

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