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В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева

Подозреваемым в убийстве 21-летнего Мухаммада Мутаева является 18-летний житель Кумторкалинского района Надырхан Кадирханов.
Елизавета Егорова 2024-02-03 20:07:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

В Дагестане обнаружили и задержали подозреваемого в убийстве 21-летнего бойца AMC Fight Nights Мухаммада Мутаева. Информация появилась в официальном Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.

«Сотрудниками МВД Дагестана обнаружен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в убийстве, ранее объявленный в розыск», - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемым является 18-летний житель Кумторкалинского района Надырхан Кадирханов. После убийства его объявили в розыск. Парня задержали спустя двое суток.

Напомним, что Мутаева расстреляли возле подъезда многоквартирного дома вечером 31 января. ЧП произошло в Махачкале на Гапцахской улице. Убитый Мутаев был бойцом смешанных единоборств, воспитанником отца Хабиба Нурмагомедова.

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