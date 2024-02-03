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Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские боевики в субботу 3 февраля открыли огонь по пекарне в Лисичанске ЛНР.
Елизавета Егорова 2024-02-03 18:12:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека. Об этом сообщили в Военной комендатуре Луганской Народной Республики. Еще шесть человек госпитализировали. 

«Два человека погибли, шестеро ранены, десятки могут находиться под завалами в результате обстрела киевскими боевиками пекарни в Лисичанске», - заявили в комендатуре региона. 

Напомним, что ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске днем 3 февраля, когда жители города пришли в место, где организована выпечка хлеба, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, три человека увезли в больницу, еще десятки находились под завалами.

Ранее стало известно, что 1 февраля украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 45 раз, выпустив 151 различный боеприпас. Данные приводит представительство региона в СЦКК. 

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