Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека. Об этом сообщили в Военной комендатуре Луганской Народной Республики. Еще шесть человек госпитализировали.

«Два человека погибли, шестеро ранены, десятки могут находиться под завалами в результате обстрела киевскими боевиками пекарни в Лисичанске», - заявили в комендатуре региона.

Напомним, что ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске днем 3 февраля, когда жители города пришли в место, где организована выпечка хлеба, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, три человека увезли в больницу, еще десятки находились под завалами.

Ранее стало известно, что 1 февраля украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 45 раз, выпустив 151 различный боеприпас. Данные приводит представительство региона в СЦКК.