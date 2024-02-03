Финляндия не откроет границу с Россией 11 февраля

Финляндия решила не открывать границу с Россией после 11 февраля, так как расценивает ситуацию на границе как «очень серьезную и тревожную». Такое заявление сделал глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых - нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», - заявил политик в эфире телеканала Yle.

Орпо добавил, что нужно принимать меры против случаев незаконного пересечения границы, которые могут появиться из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов.

Напомним, что о закрытии границы с РФ до 11 февраля заявил министр лесного и сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайя. Ранее КПП были закрыты с 15 декабря по 14 января.