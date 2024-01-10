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Глава Минсельхоза Финляндии: граница с РФ останется закрытой еще месяц

Первоначально пункты перехода на границе были закрыты по решению финских властей с 15 декабря до 14 января.
Владимир Рубанов 2024-01-10 23:48:01
© Фото: IMAGO Vesa Moilanen, Global Look Press

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц, сообщила в эфире телеканала Yle глава министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайя.

Первоначально пункты перехода на границе были закрыты по решению финских властей с 15 декабря до 14 января. Но Хельсинки планирует оставить все восемь контрольно-пропускных пунктов на своей восточной границе закрытыми еще минимум месяц после установленного срока, сообщило ранее издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

В беседе с Yle во вторник премьер-министр Петтери Орпо намекнул, что правительство, скорее всего, продлит закрытие границы. Теперь министр Эссайя официально подтвердила информацию, «которая была опубликована».

Одновременно с закрытием КПП на границе с Россией Финляндия усилила свои пункты военными и соорудила на пунктах перехода барьеры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что увеличение концентрации военных подразделений со финской стороны на границе с Россией необоснованно и может спровоцировать напряженность.

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