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МИД РФ добивается срочного рассмотрения ударов США по Ираку и Сирии в СБ ООН

Мария Захарова назвала американские авиаудары по Ираку и Сирии «вопиющим актом агрессии против суверенных государств».
Елизавета Егорова 2024-02-03 15:40:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В российском МИД осудили удары Соединенных Штатов по территории Ирака и Сирии и заявили, что добиваются срочного рассмотрения текущей ситуации в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства Марии Захаровой.

«Американские авиаудары <...> в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке <...> Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», - написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова назвала авиаудары США «вопиющим актом американо-британской агрессии против суверенных государств». По ее словам, Штаты специально наносят удары для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что ВВС США ударили по 26 объектам в Ираке и Сирии, в результате чего погибли как минимум 18 человек. В Минобороны Сирии заявили, что из-за атаки пострадала также государственная и частная собственность

Позже руководство Ирака обвинило Штаты во лжи, неприкрытой агрессии и развязывании конфликта на Ближнем Востоке. По данным командования отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», при ночном ударе ВВС США в Ираке погибли 16 человек. 

#сирия #сша #Мария Захарова #Ирак #МИД РФ #авиаудары
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