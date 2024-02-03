МИД РФ добивается срочного рассмотрения ударов США по Ираку и Сирии в СБ ООН

В российском МИД осудили удары Соединенных Штатов по территории Ирака и Сирии и заявили, что добиваются срочного рассмотрения текущей ситуации в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства Марии Захаровой.

«Американские авиаудары <...> в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке <...> Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», - написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова назвала авиаудары США «вопиющим актом американо-британской агрессии против суверенных государств». По ее словам, Штаты специально наносят удары для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что ВВС США ударили по 26 объектам в Ираке и Сирии, в результате чего погибли как минимум 18 человек. В Минобороны Сирии заявили, что из-за атаки пострадала также государственная и частная собственность.

Позже руководство Ирака обвинило Штаты во лжи, неприкрытой агрессии и развязывании конфликта на Ближнем Востоке. По данным командования отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», при ночном ударе ВВС США в Ираке погибли 16 человек.