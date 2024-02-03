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МО Сирии: при ударе США по востоку страны погибли мирные жители

Из-за атаки американских ВВС пострадали объекты «государственной и частной собственности».
Никита Черненко 2024-02-03 12:10:01
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Среди жертв авиаудара, нанесенного вооруженными силами США по востоку Сирии, были мирные жители и военные. Об этом сообщило агентство Sana со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что нападение на сирийскую территорию является прямым нарушением суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. В министерстве заявили, что этим шагом США вновь доказали, что они являются основным источником глобальной нестабильности и обвинили Штаты в разжигании регионального конфликта.

ВВС США нанесли удары по 26 объектам иранских ополченцев. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами авиаудара стали 18 человек, в сирийском Минобороны отметили, что удару на 130-километровом участке также подверглись и города, что привело к ущербу «государственной и частной собственности».

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что в Сирии под ракетный обстрел попала военная база США на газовом месторождении Конико. Очевидцы заявляли о клубах дыма возле объекта, о жертвах ракетного удара не сообщалось.

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