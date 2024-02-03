Не менее 18 человек погибли при ударах американской авиации на востоке Сирии

По меньшей мере 18 человек погибли при ударе ВВС США на востоке Сирии. Новые данные о потерях сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению центра, ВВС Соединенных Штатов нанесли улары по территории, протяженностью 130 километров от города Дейр-эз-Зор до сирийско-иракской границы. Отмечается, что американская авиация нанесла удар по 26 важным объектам иранских ополченцев.

Ранее Корреспондент телеканала Al Mayadeen сообщил, что база Соединенных Штатов в Сирии попала под ракетный обстрел. Журналист также уточнил, что в районе военной базы виднелись клубы дыма и были слышны взрывы.

До этого Центральное командование ВС США подтвердило, что нанесло авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Американские Вооруженные силы применили более 125 высокоточных боеприпасов и атаковали свыше 85 целей.