МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 18 человек погибли при ударах американской авиации на востоке Сирии

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметил, что ВВС США нанесли удар по 26 важным объектам в провинции Дейр-эз-Зор.
Игнат Далакян 2024-02-03 09:42:01
© Фото: Mahamad Kazmooz, Keystone Press Agency, Globallookpress

По меньшей мере 18 человек погибли при ударе ВВС США на востоке Сирии. Новые данные о потерях сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению центра, ВВС Соединенных Штатов нанесли улары по территории, протяженностью 130 километров от города Дейр-эз-Зор до сирийско-иракской границы. Отмечается, что американская авиация нанесла удар по 26 важным объектам иранских ополченцев.

Ранее Корреспондент телеканала Al Mayadeen сообщил, что база Соединенных Штатов в Сирии попала под ракетный обстрел. Журналист также уточнил, что в районе военной базы виднелись клубы дыма и были слышны взрывы.

До этого Центральное командование ВС США подтвердило, что нанесло авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Американские Вооруженные силы применили более 125 высокоточных боеприпасов и атаковали свыше 85 целей.

#в стране и мире #сирия #сша #ВВС США #авиаудары #погибшие
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»