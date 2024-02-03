В РАН объяснили причины удара США по базам КСИР в Ираке и Сирии вместо Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился со «Звездой» своим мнением о причинах и возможных политических последствиях нанесенных сегодня ударов США по Ираку и Сирии.

«Я думаю, что это закономерно, потому что не отреагировать американцы не могли. За последнее время они получили такой конкретный имиджевый ущерб, пощечину, плевок, американские базы на Ближнем Востоке постоянно подвергались атакам. И плюс военные корабли. Поэтому им нужно было ответить, - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ответ носит локальный характер и не затрагивает территорию Ирана. По-мнению Блохина, это свидетельствует о некоторой осторожности американцев.

«Этот ответ не такой масштабный. Подверглись атаке территории Сирии и Ирака. А многие из американских "ястребов" призывали нанести массовые удары по критически важной инфраструктуре в Иране. Были нанесены по зонам влияния Ирана в Ираке и в Сирии, но не по Ирану. Это очевидно показывает, что они не хотят взвинчивать. Многие кричали, вот, сейчас вторжение в Иран будет. Сейчас понятно, что ни о каком сухопутном вторжении в Иран речи нет. Максимум, что могут быть нанесены удары по каким-то объектам в Иране», - добавил ученый.

По его прогнозу, можно ожидать также ударов США по Йемену, так как «йеменские хуситы конкретно обстреливают американские корабли». А развитие дальнейшей ситуации зависит от позиции Ирана.

«Все зависит от реакции: захочет ли Иран эскалировать, отвечать американцам на это. Но мне кажется, что вряд ли. Продолжение будет, но катастрофичного сценария не будет», - отметил ученый.

Он напомнил, что демократы, администрация Джо Байдена, выступают за решение иранской проблемы с помощью политических инструментов.

«Иранская ядерная сделка была заключена при Обаме, когда вице-президентом был Байден. В отличие от республиканцев, которые мечтают ослабить Иран всеми возможными средствами, в первую очередь военными. Трамп как раз вышел из иранской ядерной сделки. Трамп выступает за безусловную абсолютную поддержку Израиля в возможной битве, войне против Ирана. Демократы крайне умеренны в этом вопросе. Хотя понятно, что часть американского истеблишмента мечтает до маниакальности, одержима идеей режима власти в Иране», - сказал в заключение Блохин.

Ранее сообщалось, что сегодня в результате ночных ударов ВВС США по объектам иранских ополченцев в Сирии и Ираке погибли 18 человек.