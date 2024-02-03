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Al Mayadeen: база США в Сирии попала под ракетный обстрел

Корреспондент телеканала Al Mayadeen уточнил, что виднеются клубы дыма и слышны взрывы.
Марина Крижановская 2024-02-03 01:58:01
© Фото: defense.gov

В Сирии под ракетный обстрел попала американская военная база, расположенная на газовом месторождении Конико. Об этом сообщил корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen.

Отмечается, что около объекта виднеются клубы дыма, также слышали взрывы.

«Нападению подверглась американская военная база на газовом месторождении Конико, были слышны звуки взрывов и видны клубы дыма», - рассказали журналисты.

Перед этим в сирийском Дэйр эз-Зоре военные вертолеты нанесли удары по позициям союзных сил правительственной армии САР.

Затем Центральное командование ВС США подтвердило, что нанесло авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Применив более 125 высокоточных боеприпасов, американские военные атаковали свыше 85 целей.

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