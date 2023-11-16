Бикович: именно в России находятся истоки современного актерского мастерства

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что именно в России находятся истоки современного актерского мастерства, комментируя попытки коллективного Запада «отменить» российскую культуру.

«Я считаю, что культура - это мостик, который связывает народы. И если мы сжигаем все мосты, то теряется надежда на диалог, а диалог - это общение, в котором мы должны хоть как-то дойти до некоего общего понимания, что такое реальность», - сказал он в разговоре со «Звездой» на «Форуме объединенных культур».

По его словам, преподаватели по актерскому мастерству учили, что есть две основные актерские школы - русская и английская.

Бикович отметил, что сегодня микс этих двух школ - «это то, что мы называем современным актерским мастерством».