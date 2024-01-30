Блинкен пообещал «многоуровневый и поэтапный» ответ на удар по базе в Иордании

Американский ответ на атаку по военной базе в Иордании, при которой погибли трое военнослужащих, может быть длительным , многоуровневым и поэтапным. Об этом во время пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что не станет делать каких-либо заявлений прежде президента США Джо Байдена, но подтвердил, что последует ответ за нападения.

«Очевидно, я не стану телеграфировать, как мы можем поступить в этом случае, и забегать вперед президента, но могу повторить то, что сказал президент вчера: мы ответим. И этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени», - пообещал Блинкен.

В субботу, 27 января, военную базу США в Иордании на границе с Сирией и Ираком атаковал беспилотник, что привело к гибели трех военнослужащих и десяткам раненых.

По последней информации от Пентагона, число получивших ранения превысило 40 человек.