Новые соглашения о безопасности, подписанные Киевом с Парижем и Берлином, не влияют на отношения с Москвой, так как они и без того находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству РИА Новости.

Спикер МИДа отметила, что бывшие партнеры решили оставить позади весь багаж взаимовыгодного сотрудничества, накопленный несколькими поколениями. При этом Германия и Франция способствуют эскалации и затягиванию конфликта, а также стали прямыми соучастниками «деяний киевского режима», накачивая Украину оружием, снабжая ее разведданными и обучая боевиков ВСУ.

«Касаясь конкретно российско-германских и российско-французских отношений, хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, на данном этапе на них мало что может повлиять в худшую сторону. Они и так находятся на беспрецедентно низком уровне», - заявила Захарова.

Германия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине. В то же время правительство Франции приняло решение сократить государственные расходы, чтобы предоставить обещанный Украине пакет военной помощи в размере 3 миллиардов евро.