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Франция сокращает расходы, чтобы отправить Киеву помощь на 3 млрд евро

Французский кабмин 18 февраля снизил прогноз роста ВВП страны на 2024 год и заявил, что будет вынужден уменьшить расходы на 10 млрд евро.
Максим Крюков 2024-02-21 19:12:01
© Фото: Vincent Isore, imago stock&people, Global Look Press

Париж испытывает проблемы с предоставлением обещанного Киеву пакета военной помощи в размере 3 миллиардов евро в связи с необходимостью сократить государственные расходы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что французское правительство 18 февраля снизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) республики на 2024 год и заявило, что оно будет вынуждено уменьшить расходы на 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по ограничению бюджетного дефицита, передает телеканал «360». Власти страны также обещали оказать поддержку протестующим фермерам.

В связи с этим французский кабмин предложит министерствам обороны, иностранных дел и финансов начать экономить, чтобы обеспечить финансирование Украины без внесения официальных изменений в госбюджет на текущий год. По словам одного из собеседников агентства, усложняет задачу то, что финансирование Вооруженных сил Франции до 2027 года на сумму 400 миллионов евро не предполагает выделение дополнительной помощи киевскому режиму.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал руководство страны не давать Владимиру Зеленскому «ни цента». Политик также поддержал сторонников Дональда Трампа в Палате представителей, которые выступают против выделения военной помощи Украине.

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