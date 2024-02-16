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Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Зеленский и Шольц встретились в Берлине на Мюнхенской конференции по безопасности.
Елизавета Егорова 2024-02-16 15:20:01
© Фото: Zelenskiy Telegram © Видео: Zelenskiy Telegram

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе первого дня Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности со стороны ФРГ Украине. Об этом написал Зеленский в Telegram-канале.

«Сегодня мы с Олафом Шольцем подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией», - говорится в сообщении.

Позже на конференции Зеленский и Шольц обсудят дальнейшую финансовую и военную поддержку Киева, а также помощь Украине в процессе вступления в Европейский союз и НАТО, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс планирует поставить киевскому режиму один миллион беспилотников. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В США тем временем нижняя палата конгресса ушла на перерыв до конца месяца, так и не согласовав очередной пакет военной помощи. Такие действия со стороны палаты представителей не получили одобрения в Белом доме.

#в стране и мире #Владимир Зеленский #Соглашение #Олаф Шольц
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