WP: военные планы США для Украины не предусматривают возврат территорий

Администрация Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на тупик с финансированием в конгрессе, пишет The Washington Post. Эти планы не предусматривают значительных успехов Украины в 2024 году.

Белый дом все еще переживает неудачное прошлогоднее «контрнаступление» на Украине, говорится в статье. Администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая уменьшит акцент на отвоевании территории. Вашингтон предложит Киеву сосредоточиться на обороне, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели - усилению своих военных возможностей и экономики.

Весной Вашингтон рассчитывает обнародовать свои 10-летние гарантии безопасности для Киева, вроде тех, что уже заключила с Украиной Великобритания. Они могут быть реализованы при условии, что запрос Байдена о дополнительном финансировании для Украины на 61 миллиард долларов одобрит конгресс.

По словам официальных лиц США, американский документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также укрепления армии. План будет включать программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь стране в проведении политических реформ, которые нужны для полной интеграции в западные институты.

Западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике ведения огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые обещают поставить в течение следующих нескольких месяцев, сдерживания Черноморского флота РФ для защиты морского транзита из портов Украины и связывания российских сил в Крыму ракетными ударами и диверсиями.

Американский документ, по словам участвовавших в его планировании американских чиновников, предусматривает четыре этапа: борьба, строительство, восстановление и реформы.

Для первой фазы требуются «артиллерийские боеприпасы, некоторая замена потерянной техники», «намного больше дронов», «много радиоэлектронной борьбы и технологий борьбы с дронами», рассказали источники.

Фаза «строительства» сосредоточена на обещаниях создания вооруженных сил «высокого уровня сдерживания». Часть запрошенных у конгресса дополнительных денег направлена ​​на развитие украинской промышленной базы по производству оружия.

План включает дополнительную ПВО для создания «защитных пузырей» вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, а также для восстановления важных элементов украинской экономики и экспорта, включая сталь и сельское хозяйство.