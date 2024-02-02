WP: Залужный заявил Зеленскому, что после его отставки ситуация на поле боя не изменится

Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую сторону для Киева в скором времени. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, разговор между Зеленским и Залужным произошел 29 января. При этом первый сообщил главкому ВСУ, что тот в скором времени будет уволен. Владимир Зеленский предположил, что изменения в командовании ВСУ смогут помочь улучшить ситуацию в пользу Украины. Источники сообщили, что Зеленский сказал, что усталость от конфликта у общественности растет, а помощь от зарубежных партнеров замедлилась.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ дал понять главе государства, что улучшение положения на поле боя для Украины маловероятно в скором времени. Залужный также высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.

Американское издание отмечает, что отстранение Залужного «может привести к обратному результату» - Москва сможет воспользоваться нестабильным положением.

«В этой ситуации выиграет только Россия», - сообщил источник газете.

Он также отметил, что главком ВСУ не был рассержен информацией о его увольнении. Отношения между Залужным и Зеленским испортились за два года проведения специальной военной операции, как отмечает газета. Источники издания утверждают, что между ними нет доверия.

Ранее американский журналист Сеймур Херш назвал переговоры Валерия Залужного с Западом причиной для его увольнения Владимиром Зеленским. По словам журналиста, главком ВСУ вел тайные переговоры с западными чиновниками.