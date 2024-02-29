В США суд рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования

В США Верховный суд согласился рассмотреть вопрос об иммунитете бывшего президента Дональда Трампа от уголовного преследования. Суд выяснит, виновен ли и можно ли его привлечь к ответственности по обвинениям во вмешательстве в выборы 2020 года. Слушания произойдут в апреле, решение могут принять не раньше начала июля.

Прежде Трамп обратился с ходатайством, требуя пересмотреть решение апелляционного суда об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования.

Согласно приказу, судьи приостанавливают подготовку к судебному разбирательству, «посвященному попыткам Трампа отменить свое поражение на выборах». Суд заслушает аргументы в конце апреля, а решение, как отмечается, может быть принято не позднее конца июня.

«В неподписанном заявлении суд заявил, что рассмотрит вопрос о том, пользуется ли Трамп президентским иммунитетом от уголовного преследования за поведение, предположительно связанное с официальными действиями, во время его пребывания на посту, и если да, то в какой степени», - сообщили журналисты агентства Associated Press.

Ходатайство Трампа рассмотрят по ускоренной процедуре. Прежде Верховный суд США заявил, что главы государства имеют иммунитет от гражданской ответственности за «официальные действия». В то же время защитники Трампа заявляют, что это должно распространяться и на уголовное преследование.